Türkiye Gazetesi

Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek 7Days EuroCup'ta yarı finale yükseldi.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip oyuncusu Edo Muric’in üçlük atışıyla başladı. Maçın ilk 3 dakikasında Onuralp Bitim’in seri atışlarıyla öne geçen Bursaspor, dengeli geçen ilk çeyreği John Holland’ın üçlüğüyle 21-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda iyi bir ritim yakalayan yeşil-beyazlı ekip farkı açarak soyunma odasına 36-50 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin hızlı hücumlarıyla başladı. Son çeyreğe girerken farkı kapatmaya çalışan Sloven ekibe izin vermeyen Potanın Timsahları üçüncü çeyreği 64-67 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği heyecanlı anlara sahne olurken, Burssapor salondan 85-83 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

YARI FİNALDE RAKİP ANDORRA

Bursaspor'da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14, ve Andrew Andrews 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Andorra ile karşılaşacak.

BASKETBOLDA AVRUPA'YI TİTRETİYORUZ

Bahçeşehir Koleji'nin dün akşam FIBA EuroCup'ı kazanmasının ardından Avrupa'da kupa kaldıran Türk takımı sayısı 12'ye yükseldi. Anadolu Efes ise THY Euroleague play-off serisinde Olimpia Milano karşısında 2-1 önde... Lacivert-Beyazlılar'ın Final-Four için 40 dakikası kaldı.

Avrupa basketbolunun en güçlü 2. organizasyonu olan ULEB EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor'dan gelen başarı gözlerin Türk basketboluna çevrilmesine neden oldu. Avrupa'nın pek çok basketbol portalı ve sosyal medya hesabı Bursa ekibinin başarısını konuşuyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Timsah, EuroCup şampiyonluğu yaşarsa seneye Euroleague'e katılacak. Bu kupayı daha önce Galatasaray ve Darüşşsafaka kazanmıştı.

Kadın basketbolunda ise Fenerbahçe Safiport bu sezon Euroleague'de final oynamasına rağmen evinde Macarlar'ın Sporın takımına yenilerek 2. olmuştu.

Bahçesehir Koleji'nden tarihi başarı... Avrupa'daki ilk sezonunda şampiyonluk geldi FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Reggio Emilia'yı 90'a 74 yenerek Avrupa'daki ilk sezonunda şampiyon oldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi tarihinde ilk defa çıktığı finalde zafere uzanırken, Türk basketboluna ise 12'nci Avrupa kupasını getirmiş oldu.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı! Obradovic'e hayatının şoku... Frutti Extra Bursaspor, EuroCup son 16 karşılaşmasında, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.