Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun Trabzonlulaştığını, federasyonun Trabzonsporlulaştığını savundu... Trabzonspor'un Antalyaspor maçındaki koreografisindeki Kanarya ve tüfek sembollerine tepki gösteren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında esti gürledi...

"Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız,saygılı olacaksınız"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."

"HAYAL DÜNYASINDASINIZ"

"Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır."

"Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz, 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım."

TFF'DEKİ TRABZON LOBİSİ

"TFF'nin karar süreçlerindeki Trabzonspor ağırlığı herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir gerçektir. Bu hakimiyet büyüyerek devam etmektedir."

"Trabzonspor 2010-11'in acısını hala hazmedemedi. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir. Medyada önemli bir koruma kalkanlarıdır."

"FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede?"

"Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor."

Fenerbahçe'den Trabzonspor hakkında suç duyurusu: Pankart gerilimi yargıya taşındı Süper Lig’in 35.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesinde tribünlere asılan pankartla alakalı spekülasyonlar sürüyor. Pankartta yer alan silah ve Fenerbahçe simgesine sarı lacivertli yöneticiler sert tepki gösterirken suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.