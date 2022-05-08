Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi taraftarıyla tartıştı... Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Çebi'nin aşırı sinirli halleri dikkat çekti.

Fenerbahçe derbisine gitmek üzere yola çıkan Çebi, sıkışık trafikte bir Beşiktaş taraftarıyla karşılaştı. Beşiktaş taraftarının "Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz" sözleri başkanı çileden çıkardı.

TARAFTARI AZARLADI

Aracının camını indiren Beşiktaş Başkanı'nın, “Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” diyerek taraftarı azarladığı duyuldu. Başkana cevap vere taraftar ise "Hayır. Ali Koç kim başkanım ya? Böyle mi olduk şimdi, Ali Koç’cu mu olduk!” yanıtını verdi.

Görüntülerdeki Beşiktaş taraftarı Twitter'da videoyu paylaşarak "Trabzon’a çok taviz verdiniz dediğim için Beşiktaş’ın başkanı @AhmetNCebi tarafından ali koçun gazına gelmiş DEPLASMANA gelen trol olarak adlandırıldım.Tek suçum formamdaki armayı camına yapıştırıp Beşiktaş’a sahip çıkın demek. İstifa edin" notunu düştü.

İsmail Kartal: Beşiktaş'tan puan aldık, puan puandır Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal'la devam eden müthiş yenilmezlik serisi 12 maça ulaştı... Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş derbisi için "12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır" yorumunda bulundu.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenişemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.

Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı! Beşiktaş taraftarını çıldırtan golcü... Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, erken yediği golle 0-1 geriye düştü. Ancak yediği golden 2 dakika sonra penaltı kazandı. Michy Batshuayi penaltıda Altay Bayındır'ı geçemedi. Süper Lig'de 30 maçta 14 gol atan Belçikalı santrfor bu sezon 2. kez penaltı kaçırdı. Bitiriciliği tartışılan 28 yaşındaki yıldız derbide yine saç baş yoldurdu. Kartal'ın beraberlik golü penaltıdan geldi. Penaltıya bu kez Rachid Ghezzal kullandı.

Valerien Ismael: 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için özel bir gün olarak kalacak Valerien Ismael: "Beşiktaş'a gelmeden önce özellikle iç sahadaki derbi maçlarda yaşanan tutkudan bahsetmişlerdi bana. 29 yıldır futbolun içindeyim. Bugün benim için özel bir gün olarak kalacak hep. Beşiktaş taraftarı, çok teşekkür ediyorum size."