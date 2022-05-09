Türkiye Gazetesi

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, son programında reyting için canlı yayında sinek yedi. Stüdyodakiler dahil olmak üzere izleyenlerin midesini bulandıran olayın ardından herkes şoke oldu.

YAKALADIĞI SİNEĞİ AĞZINA ATTI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yorumladığı programda sohbetin tavan yaptığı anlarda Sinan Engin, stüdyodaki sineğin kendini rahatsız ettiğini dile getirdi. Bunun üzerine konuşmaya başlayan yorumculardan Ahmet Çakar, sineği yakaladı ve şaşırtıcı bir şekilde canlı yayında yedi.

Bardağın üstüne konan sineği eline alarak yiyen Çakar’ın, hiç düşünmeden böyle bir davranış yapması geceye damga vurdu.

Olay, Sinan Engin’in; "Dünden beri bu sinek ne ya! Koca at sineği hocam!" ifadelerinden sonra gerçekleşti.

"O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum." diyen Ahmet Çakar, tek seferde yakaladığı sineği yedi.

Çakar’ın sineek yediği mide bulandırıcı anlar sosyal medyada da gündeme oturdu.

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Arda Turan'ın futbol hayatı bitti Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Arda Turan ile ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulunan Ahmet Çakar, "Arda'nın futbol kariyeri bitmiştir" dedi.

Ahmet Çakar, Fatih Terim'e ateş püskürdü: Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez Ahmet Çakar sosyal medyadan Fatih Terim'e ateş püskürdü. Çakar sosyal medya hesabından, "Bu iş mekan basıp sonra sıyırmaya benzemez. Bunlar daha fragman." dedi.