Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte sanatçıların sahne alacağı belirtilirken, DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de planlandı.

Kapıları saat 16.00’da açılacak stadyumda etkinlikler, saat 18.00’den itibaren sanatçı performansları ile başlayacak. Biletler yarın saat 10.00 itibarıyla Passolig internet adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacağı bildirilirken, biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarların kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi, dileyen taraftarların da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabileceği belirtildi.

Trabzonspor'dan Yenikapı'da tekno parti! İlki çok beğenilince ikincisi geldi...

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BİLET FİYATLARI

Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacağı ifade edilirken, şampiyonluğun kutlanacağı ve kupanın kaldırılacağı etkinliğe ilişkin bilet fiyatları ise şu şekilde:

“VIP Platinum: 2 bin TL, VIP Gold: bin 500 TL, VIP Silver: bin TL, Batı: 700 TL, Doğu: 600 TL, Fırtına: 450 TL, Kale Arkası: 350 TL.”

Trabzonspor'un en medyatik futbolcusu Edin Visca oldu Süper Lig’de nefes kesen 2021-22 sezonunda mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Şampiyonluk kutlamalarıyla dünya basınında yer bularak büyük yankı uyandıran bordo maviler, 38 yıl süren şampiyonluk hasretine son verdi. Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise şampiyonun en medyatik isimleri belirlendi.

Trabzonspor'dan Yenikapı'da tekno parti! İlki çok beğenilince ikincisi geldi... Trabzonspor taraftarı, 38 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun taraftara seslendiği coşkulu kutlama, konserler ve ışık şovlarının ardından sona erdi.

Yenikapı'da kaç Trabzonspor taraftarı vardı? Ahmet Ağaoğlu: "İşte taraftar, işte şampiyon!" Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor’un, İstanbul’daki şampiyonluk eğlencesi adresi Yenikapı’ydı. Yenikapı’daki kutlamalar katılan ve kulübün 38 sene sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Başkan Ahmet Ağaoğlu alanı dolduran 176 bin taraftara seslendi.

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