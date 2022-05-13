Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes’in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague Şampiyonluğu’nun heykelini dikiyor.

Anadolu Efes’in Euroleague Şampiyonluğu'nun bir simgesi olarak yapılan anıt, İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı’nın da bulunduğu alanda yükselecek.

DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELTRAŞ YAPTI

Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı; 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 13:00'te Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katılacağı bir törenle yapılacak.

Anadolu Efes Final-Four'a yükseldi Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçında rakibi Exchange Milan'ı 75-70'i yenerek seriyi 3-1'e getirdi. Böylelikle Anadolu Efes, Final-Four'a yükseldi. Bu Egemen Ataman'ın da beşinci Final-Four mücadelesi olacak.

Shane Larkin THY Euroleague’de yılın en iyi 5'ine seçildi THY Euroleague’de sezonun en iyi 5'inde Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de yer aldı. Yılın en iyi 5'ine ayrıca Mike James (Monaco), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Walter Tavares (Real Madrid) de seçildi.