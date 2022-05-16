Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da yeni başkanın kim olacağı, Domenec Torrent’in geleceği gibi konular cevabını beklerken kâbus gibi geçen sezonun son iç saha maçı bugün oynanacak. Haftalardır ligde hiç bir iddiası kalmayan sarı kırmızılı takımda oyuncular hiç değilse sezonu NEF Stadyumu’nda galibiyetle kapatmak ve az da olsa teselli vermek istiyor. Rakip ise özellikle büyük maçlarda iyi oynayan Adana Demirspor.

TEK EKSİK OMAR

Cimbom’un kaptanları ve tecrübeli isimleri taktik idman sonrası arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaparak "Taraftarımız iyi günde, kötü günde bize hep destek oldu. Yağmur, çamur demeden maçlara geldiler. Hiç değilse bu 90 dakikayı kazanarak onları az da olsa mutlu edelim" dediler. Son idmana sakatlığı geçen Marcao ve Nelsson’un da yer alırken, Aslan'da Omar dışında eksik yok.

Luis Campos'dan Galatasaray'a veda... "Bu şartlarda olmaz!" Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirdi.