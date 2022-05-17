Türkiye Gazetesi

Tebbun dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş ve Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenlemişti. Ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dostluk yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan Ghezzal, Erdoğan'la aynı masada oturdu.

KÜLLİYE'DE FUTBOL SOHBETİ

Kartal'ın yıldız ismi bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rachid Ghezzal arasında bir süre futbol sohbeti yapıldığı öğrenildi. Ghezzal'e Erdoğan'ın eski bir futbolcu olduğu hatırlatıldı. Erdoğan da Cezayirli yıldıza kariyerinde başarılar diledi.

KONYASPOR MAÇINDA OYNAYCAK MI?

Göztepe maçında sakatlanan Ghezzal'in çekilen MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve Konyaspor ile oynanacak son maçta forma giyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 34 lig maçında 4 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da: Erdoğan duyurdu! Yeni hedef 10 milyar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak düzenlediği basın toplantısında iki ülke arası ticaret hedefinde çıtanın yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, yeni hedefin 10 milyar lira olduğunu açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.