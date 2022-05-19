Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Stark
Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx, Gytis Vilius xx
Olympiakos: Walkup x 5, Acy x, Dorsey xx 11, Larentzakis x, Moustapha Fall xx 7, Kostas Sloukas xx 11, Hassan Martin xx 11, Sasha Vezenkov x 5, Georgios Printezis x 2, Kostas Papanikolaou xx 10, McKissic xx 12
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 21, Rodrigue Beaubois x, Chris Singleton xx 5, Elijah Bryant xxx 16, Adrien Moerman x, Tibor Pleiss xx 8, Vasilije Micic xxx 15, James Anderson x, Bryant Dunston xx 12
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-18 (Olympiakos lehine)
Devre: 43-42 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 66-63 (Anadolu Efes lehine)
5 Faulle çıkan: Bryant Dunston, Chris Singleton (Anadolu Efes)
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