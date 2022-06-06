Türkiye Gazetesi

Kariyerindeki 14. Roland Garros şampiyonluğu kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İspanyol devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, son dönemlerde daha da ağırlaşan ayağındaki naviküler kemik ağrısı sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol tenisçi Nadal: Tedavim cevap vermezse bir karar almak zorunda kalacağım

"GELECEĞİME KARRA VERMEM GEREKİYOR"

İspanyol tenisçi, "Önümdeki yol haritası oldukça açık. Tedavim cevap vermezse bir karar almak zorunda kalacağım. Düşündüğümüz bir tedavi var ancak bunun gerçek anlamda veya yeterli düzeyde yardımcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Eğer aksi olursa önceliklerimi belirlemek için oturup iyice düşünüp, geleceğime karar vermem gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 22 grand slam kazanan 36 yaşındaki Nadal, sevdiği ve heyecan duyduğu işi yaptığını ancak gün gün hareket ederek devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşırı hırslı biri değilim, hiçbir zaman da olmadım. Fırsatlar yaratmak için tek gereken şey çaba ve yeterli özveriyi göstermek. Bunu yapmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Nadal, Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası sırasında yaptığı açıklamada, "Bu son Roland Garros'um olabilir. Finali kazanmaktansa yeni bir ayağa sahip olmayı tercih ederim." demişti.

Fransa Açık'ta zafer Nadal'ın oldu Fransa Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek zafere ulaştı.

Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi.

Nadal, kortlara geri dönüyor Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler dünya 4 numarası Rafael Nadal, sakatlığının sona erdiğini açıkladı. İspanyol tenisçi, Madrid Açık'a katılacağını duyurdu.