Türkiye Gazetesi

Litvanya maçı öncesi konuşan A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sahanın suni çim olacağına dikkat çekerek, "Alışık olmadığımız bir zemin. Oyunu etkileyecektir. Faroe Adaları maçı sonrası idmanımızı suni çimde yaptık" derken, "Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz. Yarın (bugün) mücadeleden çekinmeyen bir Litvanya ile karşılaşacağız. Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacak” sözlerini kullandı.

BESLENME KİTABI

“C Ligi’nde bulunuyorsak bunu hak etmişizdir. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmak ve grubu lider bitirmek hedefindeyiz” vurgusu yapan Alman çalıştırıcı, "Futbolcuların beslenmesi önemli. Onları zihinsel olarak güçlendirmek istiyoruz. Beslenme için onlara bir kitap verdim. Yazarını Jurgen Klopp Liverpool'da yanına aldı. Yüzde birini bile alsalar bizim için faydalı olur" dedi.

Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler A Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak. İlk maçta Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen Ay-Yıldızlılar 2'de 2 peşinde... Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Litvanya - Türkiye maçına doğru... Novikovas'tan Türk futboluna övgüler UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Litvanya'nın Türkiye'de forma giyen forveti Arvydas Novikovas, Türkiye'nin gücünü bildiklerini ve ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.