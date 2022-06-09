Türkiye Gazetesi

Kasım ayında Katar'da başlayacak FİFA Dünya Kupası öncesi, 51 ülkede sergilenen Dünya Kupası'nın bu seferki durağı Özbekistan oldu. FIFA'nın resmi sponsorlarından Coca - Cola'nın gerçekleştirdiği organizasyonunda, Dünya Kupası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

"Dünya Kupası Turu" organizasyonunda Taşkent'e getirilen kupa dolayısıyla, İspanya ile dünya şampiyonluğunu yaşayan Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol ile Fransa milli takımında aynı gururu yaşayan Chiristian Karembeu da Taşkent'e geldi. Eski futbol yıldızları, çocuklarla futbol oynadı. Efsane yıldızlar, daha sonra düzenlenen etkinlikte kupayı kaldırarak poz verdi.

TÜRK FUTBOLU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Türkiye’de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini bildiğini kaydeden Puyol, "Bu bence çok güzel bir şey çünkü sahadaki oyuncular da taraftarların tutkusunu yakından hisseder ve ona göre performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Takımını candan desteklemen normal ama bunu rakip takıma da belli bir saygı çerçevesinde yapmak önemli. Türkiye’ye maçlar için birçok kez geldik. Orada maçlara çıktığımda taraftarların yoğun enerjisini ve bu destek duygusunu hep hissettim. Türkiye’de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum" dedi.

FUTBOLDA BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

Futbolun harika bir spor olduğunu belirten Puyol, "Önemli olan bu sporun tadını çıkarabilmek. Futbolcu olmak isteyen birçok genç olduğunu biliyorum. Babamın bana verdiği öğüt gibi önemli olan elinden gelenin en iyisini yapmak, her zaman sıkı çalışmak, yüzde 100’ünü ortaya koymak bir gram bile azına razı olmamak. Futbolda başarılı olduğunuzda elde edilen şeyler çok cazip görülebilir ama ben şunu söylemek istiyorum futbolcu olmanın en cazip noktası sahada hissettiğiniz heyecan başka hiçbir şey değil. Saha dışında size hedeflerinizden saptırabilecek, kafanızı karıştırabilecek çok şey olabilir. Asıl heyecan ve cazibe sahada yaşananlar. Bunun farkına olup enerjinizin eforunuzun yüzde 100’ünü vermek önemli" dedi.

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