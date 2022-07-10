Fenerbahçe ve Hull City arasında Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına dostluk maçı düzenlendi.
Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe Hull City'i 2-0 mağlup etti.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı.
Tuvalete gitti geldi, 2 set geriden maçı kazandı... Wimbledon'da Novak Djokovic şov! Tenisin en büyük turnuvası Wimledon'da çeyrek final maçları müthiş mücadelelere sahne oluyor... Tek erkeklerde dünya 1 numarası koltuğunu kaptıran Novak Djokovic, çeyrek finalde genç İtalyan raket Jannik Sinner'le karşı karşıya geldiği maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı.