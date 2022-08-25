Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK - Bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen “Bike FEST” kapsamında dünyanın ilgiyle takip ettiği yarışlar start aldı. İlk olarak Sakarya MTB Cup start alırken, sonrasında 110 farklı ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en heyecanlı dağ bisikleti organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda pedallar şampiyonluk için döndü.

Büyükşehir, dünyanın en çok takip edilen, şehirlerin uluslararası yol bisikleti yarışı Tour Of Sakarya hummalı bir hazırlık sonunda nefes kesen yarışlara sahne oldu.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Adapazarı ile Yenikent Bölgesindeki birçok caddeyi kapsayan parkurun her bir noktası sporcuların rahat geçişine uygun konsepte dönüştürüldü. 4 etap ve 4 gün sürecek olan yarışın ilk etabı Sakarya Demokrasi Meydanı’ndan start aldı. Kent merkezindeki güzergahlardan geçen yarışçılar, sporseverlere unutulmaz bir heyecan yaşattı. Sakarya’da ilk kez gerçekleştirilen şehir yarışında 30’dan fazla ülkeden 13 farklı takım ve 80 sporcu şampiyonluk için ter döktü. Yarışa Bike FEST kapsamında sporcu katıldı. Lider formasını için 100 kilometre hıza ulaşan sporcular, tehlikeli noktalardan büyük bir dikkatle geçerek yoluna devam etti.

105 KİLOMETRELİK ZORLU PARKUR

Yarışa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team takımının sporcuları damga vurdu. Daha önce önemli başarılara imza atan Vıtaly Buts, Mykhaylo Kononenko, Elchin Asadov, Batuhan Özgür, Mustafa Sayar ve Halil İbrahim Doğan temsil ettikleri şehrin sokaklarında zorlu bir mücadele verdi. Adapazarı’ndan yola çıkan sporcular Rüstemler, Dağdibi, Çamyolu, İkizce Osmaniye, Kayrancık, Camili, Karaman, Evrenköy, Karakamış güzergahlarını geçerek 105 kilometre kat etti ve yaklaşık 2 buçuk saatin sonunda yine Demokrasi Meydanı’ndaki finiş çizgisini geçti.





İLK 3 PODYUMA ÇIKTI

Yarış sonunda 13 takımın içinden Terengganu Polygon, Spor Toto, Almaty bisiklet takımları podyuma çıktı. Jambaljamts Sainbayar 1’inci, Burak Abay 2’nci, Igor Czhan 3’ncü oldu. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team sporcuları Vitaliy Buts 7’nci, Elchin Asadov 8’inci, Mykhaylo Kononenko 10’uncu, Batuhan Özgür 14’üncü, Halil İbrahim Doğan ise yarışları 20’nci sırada tamamladı.



Kazanan sporculara sporculara madalyalarını Başkan Ekrem Yüce takdim etti.

Yüce, “Sakarya’mızda yıllardır dünyanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. BMX, MTB ve yol bisikleti alanlarında yaşadığımız deneyim ve tecrübeler, bizi dünyada bisikletin merkezi konumuna getirdi. Biz diyoruz ki artık ilklerin şehriyiz. Bugün gerçekleşen yarışla Sakarya’nın sokaklarında dünyanın en iyi sporcuları yarıştı. Bu heyecanı sporseverlerle, şehrimiz insanıyla birlikte yaşamak gerçekten büyük bir mutluluk. Büyükşehir Pro Team takımımızı ve dünyanın en iyi kulüpleri adına yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Sakarya’mız Türkiye’de ve dünyada bisikletle anılmaya, bu alanda markalaşmaya ve ‘Bisiklet Şehri’ unvanını en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Konserlerimiz, yarışlarımız ve EXPO’muzla geçen Bike FEST, bu şehirde bir gelenek haline gelecek. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.



Bike FEST programları

Tour Of Sakarya ikinci etabı 26 Ağustos’ta yine Demokrasi Meydanı’ndan start alarak farklı güzergahlarda gerçekleşecek.

Etap 2: 26 Ağustos - Kandıra, Sapanca Adapazarı / Start: Demokrasi Meydanı 14.00

Etap 3: 27 Ağustos – Taraklı, Adapazarı / Start: Demokrasi Meydanı 14.00

Etap 4: 28 Ağustos – Kaynarca, Karasu, Adapazarı / Start: Demokrasi Meydanı 14.00



Konserler

Sefo / 25 Ağustos Perşembe (bugün) / Demokrasi Meydanı / 19.00

Bilal Sonses / 28 Ağustos / Demokrasi Meydanı / 19.00

Ekin Uzunlar / 14 Eylül (ertelenen konser -açıklanacak)



EXPO Sakarya

Bu programların haricinde AKM önünde Sakarya’nın kültürel değerleri, turizm destinasyonları ve yöresel ürünlerini tanıtan EXPO Sakarya programı da 25 Ağustos’ta başladı ve 28 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek.