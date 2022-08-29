Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile yolları bu sezon başında ayrılan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere Vodafone Park’a geldi.

Geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray’ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA’ya şikayet eden Torrent, siyah-beyazlı ekibin Sivasspor mücadelesini tribünden takip ederken, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi.

Galatasaray’ın başında 158 gün kalan ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere sarı-kırmızılı ekiple 20 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

Torrent FIFA'ya şikayet etti: İmajım zedelendi Yönetimin değişmesiyle birlikte sarı kırmızılı takımdan 2,15 milyon avro alarak giden Katalan çalıştırıcı “İmajım zarar gördü” diyerek G.Saray’dan tazminat isteğinde bulundu.

Galatasaray ile ayrılığı kesinleşen Domenec Torrent'ten ilk açıklama Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Teknik Direktör Domenec Torrent yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarına teşekkür edip şampiyonluk yolunda iyi dileklerini iletti.