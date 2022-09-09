Türkiye Gazetesi

Premier League yetkilileri, Perşembe gecesi Hükümetle görüştükten sonra Kraliçe'nin ölümünün ardından maçlarının oynanıp oynanmayacağına karar verildi. İngiliz basınındaki görüş, maçların erteleneceği yönündeydi ve karar da bu yönde çıktı.

92 yaşındaki Kraliçe'nin ölümüyle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da 10 gün yas ilan edildi. Ülkedeki tüm eğlence programları kaldırıldığı için Premier League'in de bunun dışında tutulması beklenmiyordu.

PREMIER LEAGUE'DEN AÇIKLAMA

Kraliçe'nin ölümünün resmen açıklanmasından sonra Premier League'den "Premier League, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş durumda. Şu an da Kraliyet Ailesi ve dünyadaki herkes Majestelerinin kaybının yasını tutuyor" şeklinde bir taziye mesajı paylaşıldı.

Premier League yönetimi tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."

Kraliçe Elizabeth'in cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ölüm haberi tüm dünyaya duyuruldu. Cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...

CRİSTİANO RONALDO'DAN FORMA İSTEMİŞTİ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Cristiano Ronaldo'dan Kraliyet Ailesi üyeleri için 80 adet imzalı forma istediği iddia edilmişti. Portekizli yıldız 2021 yazında 12 yıl sonra Manchester United'a dönerken; İngiliz medyasında, Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi haberleri yer almıştı.

Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Öte yandan, II. Elizabeth'in Arsenal taraftarı olduğu iddi edilyor.

Chelsea'de Graham Potter dönemi! Galatasaray'ı eledikten 5 yıl sonra zirveye Chelsea'de Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi. Premier League devi 47 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Potter ismini Türk futbol severler ilk kez Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds'a elendiği Avrupa eşleşmesinde duymuştu.