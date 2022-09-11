Türkiye Gazetesi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Robin Yalçın), Njie (Dk. 62 Ahmed Musa), Sabia, Charisis (Dk. 76 Hakan Arslan), Ulvestad, Gradel (Dk. 83 Karol), Yatabare

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 90 Kağan Miray Barış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 90 Mehremic), Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 82 Eber), İbrahim Yılmaz (Dk. 68 Guri)

Goller: Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ulvestad, Dk. 75 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Jetmir Topalli, Dk. 75 Ethemi, Dk. 79 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

ULVESTAD İLK GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Sivasspor'da Fredrik Ulvestad rakip fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 80. dakikasında deneyimli oyuncu Ulvestad, topu ağlarla buluşturdu. Norveçli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Ulvestad, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Ulvestad, 4 kez de ilk 11’de görev aldı.

Sivasspor - Slavia Prag (1-1 Maç Sonucu) Yiğido 9. resmi maçını da kazanamadı Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi macerası Slavia Prag sınavıyla başlıyor... UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, "Kupa 3"te gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyordu ancak 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Kırmızı-Beyazlılar bu sezon oynadığı 9 resmi maçın hiçbirini kazanamadı. Kaleci Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltı kurtardı.

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