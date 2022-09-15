Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Bu sezon Avrupa kupalarındaki daha önceki maçlar öncesinde de, “Bizim için lig ilk sırada, Avrupa değil” söylemlerinde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dün de iddiasız ifadeler kullandı. Avrupa Ligi’ne Dinamo Kiev galibiyetiyle giren Portekizli çalıştırıcı, “Grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkmak için bu takımların arasında görüyoruz. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi gösterir” dedi.

ROTASYON SİNYALİ

“Bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık fakat pazar günü maçımız var. Yine perşembe-pazar oynayacağız” hatırlatması yapan Jesus, “Rennes’in değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takım olduklarını gösteriyor. Bize muhakkak problem çıkaracaklardır. Biz de buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız” vurgusu yaparken, “Lig maçını düşünerek kadro kurmak zorundayız” açıklamasında bulundu.

BATSHUAYI: KAZANMAK İSTİYORUZ

Jesus’la basın toplantısına çıkan Batshuayi, “Çok zor bir ekibe karşı oynayacağız. Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kalan bir durum. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Ona odaklanarak bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

CRESPO PARLIYOR

Portekiz Millî Takımı yetkilileri Miguel Crespo’yu yakından takip ediyor. Teknik direktör Fernando Santos, Fenerbahçe’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Crespo’yla özel bir görüşme yaptı. Rennes maçında izlenecek Crespo’nun “En büyük hayalim” dediği millî formaya kısa sürede kavuşması bekleniyor.

BİZİM EKSİĞİMİZ YOK

Grup liderliği için kozlarını paylaşacak Rennes ile Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizde eksik oyuncu yok. Ev sahibi Fransızların ise en önemli ismi Santamaria sakat. Ayrıca, Kalimuendo, Omari ve Doku da sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

Joshua King: Fener'in askeriyim Takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını söyleyen Norveçli golcü Joshua King, "Sezon sonunda hep birlikte kutlama yapacağız" dedi.