Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında yönetimin üç aylık icraatlarını anlattı. Transfer dönemine değinen Özbek “Biz seçildiğimizde teknik heyet yoktu. Torrent yurt dışındaydı, ulaşamıyorduk. 60 gün sürede bu takımı kurduk. Ama kolay olmadı, her gün sabah dörtlere, beşlere kadar oyuncu izledik, hesap yaptık. Ben önceki dönemimden ders aldım. Galatasaray’ın her kuruşunun ne kadar değerli olduğunu anladım. Artık öyle 20-30 bin galibiyet primleri yok” dedi.

KURTULUŞ FLORYA'DA

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Dursun Özbek “Mali bağımsızlık dileğimizin en önemli projesi; Florya. Sevgili Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı bu projemize onay verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu projeler Galatasaray'ın çıkışıdır. Bu projelere bir mâni geldiği takdirde maalesef Galatasaray'ın bu borç yüküyle gelecekte başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray, kuruluşundan beri hürriyetine düşkün bir topluluktur” ifadelerini kullandı.

YILDIZ AÇIKLAMASI: KISKANIYORLAR

Icardi transferine kulp bulunmaya çalışıldığını belirten Başkan Dursun Özbek, diğer eleştirilerle ilgili de “İmza parası falan deniyor. Bunun altında kıskançlık var. Sadece Mertens’e bonservisi elinde olduğu için 1 milyon 250 bin avro imza parası verdik” dedi.

ASLAN TAM KADRO

Galatasaray’da, Konya maçının hazırlıkları devam etti. Sarı kırmızılıların son gün transferleri Icardi ve Mata ile sakatlığı tamamen geçen Midtsjö antrenmanın tamamında yer aldı. Aslan bu akşam yapacağı taktik idmanın ardından Florya’da kampa girecek.

Galatasaray'ın gönderdiği Domenec Torrent'e Sivasspor kancası Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın hiçbir verim alamadığı İspanyol Domenec Torrent'in adı, Sivasspor ile anılıyor. Kırmızı beyazlı yönetimin Rıza Çalımbay ile yolları ayırıp Domenec Torrent'i takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü.