Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in, 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Bulut, maça istedikleri gibi başladığını belirterek, şunları sölyedi:

"PENALTI, PENALTI DEĞİLDİ"

"Maça baktığımızda oyana istediğimiz şekilde başladık ve istediğimiz şekilde de öne geçtik. 2-0 öne geçtikten sonra rakip oyunu 2-2 getirdi. Buna izin vermemiz gerekiyordu. Nedense rakip golleri nasıl buldu ona bakmak lazım. İlk golü iyi pas organizasyonu yaparak golü buldu. İkinci golü penaltıdan verdi. Futbolda benim bilmediğimiz kurallar mı var. Sezon başında herkes okuyor. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Topu futbolcunun bir yerine çarpıp eline geldiyse ben penaltı olmadığını biliyorum. Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. Mete hoca kurallara tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum."

"3. GOLDE FAUL VARDI"

"Tamam penaltıyı verdin. Biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu oyuncunun yerden sekerek eline top çarpıyor ona neden penaltı vermiyor. Yediğimiz 3. gol... Gomez'in direk bizim oyuncumuza hamlesi var. Faul var fual vermiyor. 3-2 kaybettik o bizim sorunumuz. Kendi aramızda konuşuruz. Ama Mete Kalkavan'ın iki penaltıda, 3'ncü golde verilmeyen faul. Bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Adaletli maç yönetilmesi gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada verilmeyen penaltı. Verilmeyen kırmızı kart. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmayan yerde hiç bir şey işlemez."

"BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK PAYLAŞIMI"

Gaziantep FK sosyal medya hesaplarından "Biz bu filmi gördük paylaşımı" yaptı.

Geçen sezon 21 Kasım'da oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçındın hakemiyle bugünkü maçın hakemi Kalkavan'ın fotoğraflarını paylaşan Kırmızı-Siyahlılar takdiri kamuoyuna bıraktı.

Marc Bartra 99'da attı, Trabzonspor 0-2 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, 9. dakikada 0-2 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İlk yarıda skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer 3 puanı getiren golü 90+9'da buldu. İspanyol stoper Marc Bartra attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı mağlup eden Abdullah Avcı'nın takımı üst üste 2. galibiyetini alarak milli araya moralli girdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve Kırmızı-Siyahlılar 11 puanda kaldı.