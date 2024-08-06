Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i yenerek Paris'te yarı finale çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i yenerek Paris'te yarı finale çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin&#039;i yenerek Paris&#039;te yarı finale çıktı

Spor Haberleri

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i altın sette yenerek Paris'te yarı finale çıktı. Sultanlar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşı geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele, TSİ 10.00'da başladı.

SULTANLAR YARI FİNALDE

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkmıştı.

Filenin Sultanları çeyrek final mücadelesinde ilk seti kaybetti. Ardından peş peşe 2 seti kazanarak 2-1 öne geçen milliler dördüncü sette ise 25-21 yenildi ve durum 2-2'ye geldi.

Çin'i altın sette yenen Filenin Sultanları, Paris'te adını yarı finale yazdırdı.

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Nevzat MasterChef'e terlikleriyle çıktı! Şeflerden uyarı alınca yaptığı açıklama şoke ettiAntalya’da ilginç olay! Tartıştığı halk otobüsü şoförüne hayatının şokunu yaşattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ligde 66 sezonda 6 farklı şampiyon çıktı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgası - SporŞampiyonluğun 'en'leri! Tarihe geçen takımlar...Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da 'Fırtına' estiriyor - SporAvcı ile Avrupa'da 'Fırtına' gibiBayern Münih'ten Fenerbahçe'ye Leon Goretzka mesajı! "İkna edin biz hazırız" - SporBayern'den F.Bahçe'ye transfer mesajıParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali - SporParis'te Avrupa'nın 2 devi final oynayacakSüper Kupa maçı sonrası yaşanan kriz Zaha'nın sonu oldu! Suudi Arabistan'a transfer oluyor - SporSüper Kupa krizi sonrası ayrılık kesinleştiLille-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Jose Mourinho kimlere şans verecek? - SporMourinho Lille maçında kimlere şans verecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...