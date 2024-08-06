A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i yenerek Paris'te yarı finale çıktı
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i altın sette yenerek Paris'te yarı finale çıktı. Sultanlar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşı geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele, TSİ 10.00'da başladı.
SULTANLAR YARI FİNALDE
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkmıştı.
Filenin Sultanları çeyrek final mücadelesinde ilk seti kaybetti. Ardından peş peşe 2 seti kazanarak 2-1 öne geçen milliler dördüncü sette ise 25-21 yenildi ve durum 2-2'ye geldi.
Çin'i altın sette yenen Filenin Sultanları, Paris'te adını yarı finale yazdırdı.
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.