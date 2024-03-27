A Milli Takım Avusturya karşısında patır patır döküldü! Milli yıldıza zehir zemberek sözler: "Futbolu unutmuş"

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlık maçları kapsamında Avusturya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 6-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Beklenmeyen bu sonuç, EURO 2024 öncesi moralleri bozarken, bazı isimler sert bir şekilde eleştirildi.

A Milli Futbol Takımımız, Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya karşısında 6-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bazı futbolcuların performansı beklentilerin çok çok altında kaldı.

"AĞIR BİR SKOR OLDU"

TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek karşılaşmayı değerlendirdi. Özdilek takımın, oyunun hem ofansif hem de savunma tarafını yapamadığını, skorun çok ağır olduğunu ve kişisel değerlendirmeden çok takımın genel performansının çok iyi olmadığını belirtti.

"1-2 OYUNCU DIŞINDA KİMSE YOK"

Hakan Çalhanoğlu'nun orta sahada tek olması nedeniyle performans olarak yorulduğunu söyleyen Özdilek, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz dışında diğer oyuncuların maçın içine giremediğini belirtti.

Savunma hattının ilk kez yan yana oynadığını belirten Özdilek çok sırıttıklarını söyledi.

"FUTBOLU UNUTMUŞ"

Özdilek, Merih Demiral hakkında "Futbolu unutmuş" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Merih çok tedirgin. Futbolu unutmuş gibi. Bence çok geri gitmiş. Oynamanın getirdiği sorun da olabilir. Önceki yıllardaki İtalya'daki Merih'i bugün itibariyle arıyoruz. Cenk Özkaçar benim için ideal sol bek değil. Stoperden devşirme sol bek. Ferdi yok, Rıdvan sakatlandı. Alternatif olarak Eren olabilirdi Trabzonspor'dan."

"ARDA GÜLER GERİDE KALDI"

Montella'nın, Milli takıma çağırıp çağırmama konusunda şüphelerinin olduğu söylenen Arda Güler hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Salih ve Orkun ikisi de aynı tip oyuncular. Performans olarak da çok yakınlar birbirlerine. Sahada çok fazla bir şey yapmadılar. İkisi de çok iyi orta sahalardır ama kendi kulüplerindeki oynadığı performans çizgilerine ulaşamıyorlar. Arda Güler İSE bugün itibariyle performans olarak ve fizik olarak geride kaldı. Ancak Arda'nın yerine bir başkasını da koysan bu zihniyetle çok fazla karşı koyamazsın. Rakip çok temaslı oynuyor, aradaki alanı çok daralttı. Göbeği çok iyi kapattılar. Dolayısıyla bunlara cevap vermek kolay değil."







