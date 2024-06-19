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A Milli Takım Portekiz maçının hazırlıklarına başladı! İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım Portekiz maçının hazırlıklarına başladı! İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gürcistan’ı 3-1 yenerek EURO2024’e 3 puanla başlayan A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Antrenman Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ilk 11’inde yer alan futbolcular, günü salonda yenileme çalışması yaparak geçirdi.

İRFAN CAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Dün oynanan maçın ilk 11’inde olmayan futbolcular ise koşu ve ısınma ile başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Daha sonra taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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