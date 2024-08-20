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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella&#039;dan Beşiktaş&#039;a ziyaret

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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