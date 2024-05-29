A Milli Takım'a seçilen Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a dahil edildi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA OYNAYACAK

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın ardından 11 Haziran'a kadar Ümit Milli Takım ile kamp yapacak ve iki antrenman maçı oynayacak.