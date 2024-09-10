A Milli Takımımızın İzlanda'yı devirdiği maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu! Spor yazarları neler dedi?

A Milli Takımımız, Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golle yıldızlaştığı maçta İzlanda'yı 3-1 devirdi. Uluslar B Ligi 4. Grup'ta puanını 4 yapan ay-yıldızlı ekibimiz liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye'nin İzlanda galibiyetini değerlendiren spor yazarları, Kerem'in performansını ön plana çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, şahane futbolunu 3 golle süsledi ve geceye damga vurdu. Spor yazarları Kerem'den övgüyle bahsetti. İşte o değerlendirmeler...

ENGİN VEREL: DEVAMINI BEKLİYORUM

Gecenin yıldızı Kerem'in fişi çeken golü hepimizi rahatlattı. Bu maçta herkes görevini iyi yaptı, herkesin ekstrası da vardı. Ayağınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Doğruların kaliteyle birleştiğinde ortaya nasıl bir zafer ve estetik çıktığını sizler de gördünüz. Size yakışan budur, devamını bekliyoruz. (Akşam)

LEVENT TÜZEMEN: KEREM MESAJ VERDİ

Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı. (Fotomaç)

SERKAN AKCAN: DAHA RAHAT GÖRÜNDÜ

Ballon D’or adayı bir kaptanımız ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alan bir süperstarımız varken, tarihimizin iyi kadrolarından birine sahip olduğumuzu rahatlıkla söylenebilir. İzlanda’ya karşı geride dörtlü bir savunmayla dönen Montella’nın Kenan Yıldız’ı dışarıda bırakıp Kerem’i solda Umut Nayir’i santrforda kullanması başlangıçta oyuna pozitif yansıdı. Ama sonrasında o dominant santrforu aradık durduk. Bu maçta Benficalı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nazaran çok daha rahat göründü. Kerem’in mental formu kadar fiziksel formu da dikkat çekiciydi. Elbette onu destekleyen harika bir Eren Elmalı performansı izlemek sevindiriciydi. Eren de büyük fark yaptı. (Fanatik)

UĞUR MELEKE: BEŞ TANE ATABİLİRDİ

Montella'nın Cardiff performansı kötüydü, berbat geçen ilk yarının ardından 46’da 2-3 adam dizmeliydi kenara. Ancak İzmir’de gurur duyulacak bir oyun oynadı ulusal takımımız. Özellikle ilk bir saatte geriden çıkışlarda çok iyiydik. İki stoperimiz ve Hakan uzun metrajlı paslarla oyunun yönünü çok iyi değiştirdiler. Arda 10 numara rolünde maestro gibiydi. Tamamlayamadığımız hücumlarda topu geri kazanmada müthiştik, stoperlerimiz 60’ıncı metreye kadar çıktılar, İsmail’le beraber sayısız top kestiler. Gecenin starı Kerem üç süper gol attı, biraz şanslı olsa beş tane atabilirdi. Ancak beni en çok mutlu eden şey beklerimizin pas tercihleriydi. Mert ve Eren’in her bindirmede kör ortalar yerine yerden bilinçli pas seçimlerine bayıldım. (Hürriyet)

BURCU KAPU: KAFA RAHATLIĞI ÇOK GÜZEL ŞEY

İzlanda karşısında erken gelen golü doğru mevkilerde oynayan oyuncularımızın ön alan baskısı ezberine de verebiliriz, rakibin savunmasının ağır kalışına da... Ama ben üç golün de sahibi Kerem'e payeyi vermek istiyorum. Kafa rahatlığı çok güzel şey değil mi? Kendinizden düşünün. O rahatlığın verdiği huzur özgüveni çarpar, performansı katlar. Kerem de artık Türkiye'de oynamayacak olmasının ve haliyle de acımasızca eleştirilmeyecek olmasının verdiği rahatlıkla oynadı. Kalitesi hep belliydi ama kafası rahat olmayınca sahaya yansıtamıyordu. Galatasaray'da oynadığı sürede 88 gol katkısı yapmış bir oyuncuyu eleştiren taraftarlar dün, "Benfica'da bir çocuk var keşke bize gelse" demiş midir? (MİLLİYET)