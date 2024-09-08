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A Milli Takım'ın İzlanda karnesi parlak değil! 13 maçta 8 yenilgi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;ın İzlanda karnesi parlak değil! 13 maçta 8 yenilgi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 13 maçtan 2'sini kazandı, 8'inde yenildi ve 3'ünde berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşısındaki iki galibiyetini de Türkiye'deki maçlarda elde etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında yarın İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle cevap verdi.

İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.

A Milli Takım'ın İzlanda karnesi parlak değil! 13 maçta 8 yenilgi - 1. Resim

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

MAÇLAR

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.09.1980İzmirDünya Kupası Elemeleri1-3
09.09.1981ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
12.10.1988İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
20.09.1989ReykjavikDünya Kupası Elemeleri1-2
17.07.1991ReykjavikÖzel1-5
12.10.1994İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri5-0
11.10.1995ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0
09.09.2014ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
13.10.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
09.10.2016ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
06.10.2017EskişehirDünya Kupası Elemeleri0-3
11.06.2019ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
14.11.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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