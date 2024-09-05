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ABD Açık'ta Jack Draper ve Karolina Muchova yarı finalde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Açık&#039;ta Jack Draper ve Karolina Muchova yarı finalde
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Birleşik Krallık'tan Jack Draper ve tek kadınlarda Çekyalı Karolina Muchova, yarı finale çıktı.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 25 numarası Birleşik Krallık'tan Jack Draper, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3, 7-5, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

Tek kadınlarda Çekyalı tenisçi Karolina Muchova ise Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia'yı 6-1, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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