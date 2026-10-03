'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ile tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevlerinden istifa etti.

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Türk futbolunda gündeme bomba gibi düşen ‘Hakemler dosyası’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevlerinden istifa etti.

Sebahattin Şahin

DİLEKÇESİNİ VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

Açıklamalar peş peşe! Sebahattin Şahin ve Ferhat Gündoğdu istifa etti

Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

BİR İSTİFA DA GÜNDOĞDU'DAN

Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun istifa dilekçesi avukatları tarafından TFF'ye iletildi.

Avukatlarının açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."

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