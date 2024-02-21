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    Acun Ilıcalı 43 yaşındaki Ronaldinho ile anlaştı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Acun Ilıcalı 43 yaşındaki Ronaldinho ile anlaştı!
    Acun Ilıcalı, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü Brezilyalı eski süper star Ronaldinho'nun Survivor'da ayak voleybolunda yer alacağını açıkladı.

    Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor 2024 All-Star'da gösteri maçına katılacağını açıkladı.

    ACUN ILICALI AÇIKLADI: RONALDİNHO İLE GÖRÜŞÜYORUZ

    Acun Ilıcalı, sunduğu programda Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını belirterek, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." dedi.

    Acun Ilıcalı, Ronaldinho'nun 15'er dakika kırmızı ve mavi takımda oynayacağını dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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