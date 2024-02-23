Acun Ilıcalı Almanya’da medya patronu oldu! Milyon dolarlar havada uçuşuyor: İşte dev rakam…

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, spor kanalı satın alıyor. Almanya'da yayın yapan bir kanalla anlaşma sağlayan Ilıcalı'nın yakın zamanda resmi açıklama yapacağı iddia edildi.

Futbola olan düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın olarak İngiltere piyasasına girmişti.

Bu defa spor kanalı almak isteyen Ilıcalı'nın Almanya'da yeni bir projeye başlayacağı öğrenildi.

Sport 1 kanalının yüzde 50'lik hissesine talip olan Acun Ilıcalı'nın 30 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

ACUN ILICALI 30 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications'tan yapılan açıklamaya göre, Acun Ilıcalı'nın kanalın yüzde 50 hissesini satın alacağı belirtildi. Reuters'ın haberine göre Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yer alacak.

Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın ise spor realite yarışması "Exatlon" olacağı konuşuluyor.

Alman BNN Breaking haber sitesi ise dev satın almayı abonelerine “Bunun yalnızca bir anlaşma olmadığı, dünyanın iki en iyi şirketinin bir araya gelmesi” olarak duyurdu ve şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlaşma, içeriğin yalnızca tüketildiği değil deneyimlendiği bir geleceğe doğru rota çizen, coğrafi ve kültürel engelleri aşarak en iyi spor ve eğlence içeriklerini küresel bir izleyici kitlesine sunan cesur bir hareket”

Almanya ve Türkiye'nin en iyilerini bir araya getiren bu anlaşmanın kültürler arası köprü oluşturacağı ve içerik üretiminde büyük bir potansiyel oluşturacağı ifade edildi.