Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayıp kovduğu Liam Rosenior'ı 1 hafta önce övgüler yağdırmış! Hull City'de deprem...

Hull City'de başarısızlığın faturası teknik direktör Liam Rosenior'a kesildi. Premier Lig için play-off'a katılamayan ve ligi 7.sırada bitiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Rosenior'ı kapının önüne koyarken henüz 1 hafta önce teknik adama övgüler yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri başka bahara kaldı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de, Premier Lig için play-off şansı kaybedilince teknik direktör Liam Rosenior'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada kulüpten yapılan açıklamada 39 yaşındaki genç teknik adama kariyerinde başarılar dilendi. Ilıcalı ise şu açıklamayı yaptı:

"Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe dair vizyonlarımızın uyumlu olmadığı ortaya çıktı ve artık bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğini hissediyorum. Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz."

1 HAFTA ÖNCE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞ

Öte yandan Ilıcalı'nın görevine son verdiği teknik adamı henüz 1 hafta önce övdüğü görüntüler ortaya çıktı. Kafa Sports'a ait videoda Ilıcalı şu ifadeleri kullanıyor:

"Hocamız, gerçekten takıma çok katkısı var. Geldiğinde takım 20.sıradaydı şimdi 6.sırada. O yüzden başarı hikayesi var. Şu anda çok mutlu çünkü istediği oyuncuları aldık. Bir dediğini, iki etmedik."

Öte yandan Ilıcalı'nın Hull City'nin başına Erol Bulut'u getirileceği iddia edildi.