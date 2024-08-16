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Adana Demirspor Süper Lig'de ilk galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana Demirspor Süper Lig&#039;de ilk galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında arıyor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

 

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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