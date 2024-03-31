Ajax, deplasmanda 3 golle güldü! Yenilmezlik serisini uzattı

Hollanda Ligi'nde Ajax, PEC Zwolle engelini 3 golle aştı. Ajax, bu skorla birlikte puanını 44'e yükseltti.

Eredivisie'nin 27. hafta mücadelesinde Ajax, PEC Zwolle deplasmanında 3 golle kazandı. Gollü gelen maçın ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle tamamlayan konuk ekip, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Ajax'ın gollerini Kristian Hlynsson ve Chuba Akpom (2) kaydetti. Ev sahibi PEC Zwolle'nin golü ise Filip Krastev'den geldi.

AJAX KAYBETMİYOR

Ajax, aldığı galibiyetle puanını 44 yaptı, PEC Zwolle ise 28 puanda kaldı. Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan Ajax, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Ajax son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.