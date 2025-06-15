Aklı Avrupa'da! Yusuf gitti gidiyor

Avrupa devlerinin peşine düştüğü Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe, 25 milyon eurodan kapıyı açtı. Genç stoperin yeni adresi kısa sürede netleşebilir.

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişip kısa sürede A takıma adapte olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen 19 yaşındaki stopere Bologna, Marsilya ve Stuttgart talip. Şu ana kadar 20 milyon avroluk teklifler alan Fenerbahçe’nin beklentisi 25 milyon avro.