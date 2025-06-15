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Aklı Avrupa'da! Yusuf gitti gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aklı Avrupa&#039;da! Yusuf gitti gidiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa devlerinin peşine düştüğü Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe, 25 milyon eurodan kapıyı açtı. Genç stoperin yeni adresi kısa sürede netleşebilir.

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişip kısa sürede A takıma adapte olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Aklı Avrupa'da! Yusuf gitti gidiyor - 1. Resim

Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen 19 yaşındaki stopere Bologna, Marsilya ve Stuttgart talip. Şu ana kadar 20 milyon avroluk teklifler alan Fenerbahçe’nin beklentisi 25 milyon avro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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