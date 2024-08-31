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Alanyaspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alanyaspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında elde ettiği sonuçlarla ligin alt sıralarında yer alan Corendon Alanyaspor, kulüp Süper Lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna, evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Alanyaspor, ikinci haftada konuk olduğu Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Sezonun üçüncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan turuncu-yeşilliler, dördüncü haftada ise dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olarak 19 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle alan Alanyaspor, bu performansıyla kulüp tarihinin Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Corendon Alanyaspor, sezonun ilk haftasında rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de 2016-17'den bu yana yer alan Corendon Alanyaspor, geçen sezonu 8. sırada bitirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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