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Alanyaspor'un genç oyuncusu Fransa yolunda! Yıldız oyuncudan eski hocasına yeşil ışık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alanyaspor&#039;un genç oyuncusu Fransa yolunda! Yıldız oyuncudan eski hocasına yeşil ışık

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Türkiye'de takım çalıştıran, şu an Fransa'nın Nice takımının başında olan Francesco Farioli, eski öğrencisi Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor. Oyuncu sezon sonunda Fransa'nın yolunu tutmaya yakın gözüküyor.

Fransa Ligue 1 takımı Nice'in, Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat hücumcusu Oğuz Aydın'ı transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli, eski oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor. Geçtiğimiz mart ayında A Milli Takım'a da davet edilen oyuncunun sezon sonunda Fransa'ya transfer olabileceği belirtildi.

Alanyaspor'un genç oyuncusu Fransa yolunda! Yıldız oyuncudan eski hocasına yeşil ışık - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunana Oğuz Aydın, bu sezon 34 maçta 12 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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