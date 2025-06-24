Alexis Sanchez, İstanbul'da: Gece yarısı heyecanlandıran paylaşım

Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Alexis Sanchez, gece saatlerinde İstanbul'da paylaşım yaptı. 36 yaşındaki Şilili yıldızın sosyal medya hamlesi transfer dedikodularını alevlendirdi.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giyen, şimdilerde Udinese'de top koşturan Alexis Sanchez'in adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle anılıyor. 36 yaşındaki futbolcu, sürpriz şekilde İstanbul'a geldi.

Şilili yıldız, Instagtram hesabından gece yarısı İstanbul Boğazı paylaşımı yaptı. Şilili yıldızın sürpriz hamlesi muhtemel Süper Lig transferine dair yorumları da beraberinde getirdi.

Piyasa değeri 1,5 milyon euro olan Alexis Sanchez'in, İtalyan kulübü Udinese ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.