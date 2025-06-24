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Alexis Sanchez, İstanbul'da: Gece yarısı heyecanlandıran paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alexis Sanchez, İstanbul&#039;da: Gece yarısı heyecanlandıran paylaşım
Alexis Sanchez, İstanbul, Süper Lig, Transfer, FC Barcelona, Arsenal, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Alexis Sanchez, gece saatlerinde İstanbul'da paylaşım yaptı. 36 yaşındaki Şilili yıldızın sosyal medya hamlesi transfer dedikodularını alevlendirdi.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giyen, şimdilerde Udinese'de top koşturan Alexis Sanchez'in adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle anılıyor. 36 yaşındaki futbolcu, sürpriz şekilde İstanbul'a geldi.

Alexis Sanchez, İstanbul'da: Gece yarısı heyecanlandıran paylaşım - 1. Resim

Şilili yıldız, Instagtram hesabından gece yarısı İstanbul Boğazı paylaşımı yaptı. Şilili yıldızın sürpriz hamlesi muhtemel Süper Lig transferine dair yorumları da beraberinde getirdi.

Alexis Sanchez, İstanbul'da: Gece yarısı heyecanlandıran paylaşım - 2. Resim

Piyasa değeri 1,5 milyon euro olan Alexis Sanchez'in, İtalyan kulübü Udinese ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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