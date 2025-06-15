Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Edin Dzeko'nun yerine Fenerbahçe'ye Alexis Sanchez sürprizi!

Edin Dzeko'nun yerine Fenerbahçe'ye Alexis Sanchez sürprizi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edin Dzeko&#039;nun yerine Fenerbahçe&#039;ye Alexis Sanchez sürprizi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası arayışa geçen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Alexis Sanchez’i gündemine aldı. Şilili yıldız için River Plate ile yarış var.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Edin Dzeko'nun vedası sonrası gözünü dünyaca ünlü bir isme diken sarı-lacivertliler, Alexis Sanchez için devrede.

Edin Dzeko'nun yerine Fenerbahçe'de Alexis Sanchez sürprizi! - 1. Resim

ARJANTİN EKİBİ DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe ile Arjantin ekibi River Plate devrede. Şilili yıldızın bonservisi elinde ve şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Edin Dzeko'nun yerine Fenerbahçe'de Alexis Sanchez sürprizi! - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta şans bulan Alexis Sanchez, sezon sonunda kulüpten ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Komşuda korku dolu anlar: Helikopter denize çakıldıPutin, Trump görüşmesi sonrası Hamaney'i uyardı: İran rejimi yok olma tehlikesi altında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alvaro Morata Galatasaray defterini kapatıyor mu? - SporGalatasaray'da Alvaro Morata'dan flaş istek!İşte kördüğüme dönen transferdeki en büyük engel! Ne maaş ne de bonservis... - SporTransferi kördüğüme döndü! En büyük engel ortaya çıktıMourinho'dan sürpriz istek! Fenerbahçe, Mateja Kezman'ın kapısını çaldı - SporFenerbahçe, Mateja Kezman'ın kapısını çaldıLGS'de Arda Güler sürprizi! Sorulan o soru gündem oldu - SporLGS'de Arda Güler sürpriziAnadolu Efes'te bir dönemin sonu! Banchi ile yollar ayrıldı - SporAnadolu Efes'te bir dönemin sonu! Banchi ile yollar ayrıldıCengiz Ünder'de sürpriz gelişme! Oyuncu tarafına ulaşıldı - SporCengiz Ünder'de sürpriz gelişme! Oyuncu tarafına ulaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...