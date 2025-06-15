Edin Dzeko'nun yerine Fenerbahçe'ye Alexis Sanchez sürprizi!

Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası arayışa geçen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Alexis Sanchez’i gündemine aldı. Şilili yıldız için River Plate ile yarış var.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Edin Dzeko'nun vedası sonrası gözünü dünyaca ünlü bir isme diken sarı-lacivertliler, Alexis Sanchez için devrede.

ARJANTİN EKİBİ DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe ile Arjantin ekibi River Plate devrede. Şilili yıldızın bonservisi elinde ve şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta şans bulan Alexis Sanchez, sezon sonunda kulüpten ayrıldı.