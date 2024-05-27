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Haberler > Spor > Ali Koç 'Bugünler geçmek üzere' diyerek TFF Başkanı Büyükekşi'ye belediye seçimlerini hatırlattı

Ali Koç 'Bugünler geçmek üzere' diyerek TFF Başkanı Büyükekşi'ye belediye seçimlerini hatırlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Belediye seçimlerinde de gördünüz, bazı şeyler değişiyor. Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Böcekleri ezeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimler öncesinde Mersin'deki kulüp delegeleriyle buluştu ve gündeme dair açıklamalar yaptı.  Koç, verdiği mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olduğunu vurguladı. 

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

MÜCADELENİN YARIM KALMAMASI İÇİN ADAY OLACAĞIZ

 "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dediniz, neden yeniden aday oldunuz?" sorusunu, "Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik. Haluk Ulusoy'un 2006 kurgusunda ben mi başkandım, ben mi yöneticiydim? Değildim. Dolayısıyla benim kişiliğimle alakalı değil" diyerek cevapladı. "Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız" ifadelerini kullandı. Koç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

BÖCEKLERİ EZECEĞİZ

"Ne olacak gelecek sezon? Çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. Biz 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Sonra onlarca kulüp imza topladı. İmzanın sembolik bir değeri vardı, baskı yapmak için. İmzaların hepsini de toplasan mevzuat 6 ay uzatabiliyor. Biz bunu yaptık ki adamlar kendisi seçime gitsin. O veya bu şekilde, 18'inde gidiyorlar. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere." "Belediye seçimlerinde de gördünüz, bazı şeyler değişiyor" diyen Ali Koç, "Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Böcekleri ezeceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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