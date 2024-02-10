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    • Ali Koç, Caner Erkin'in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için 'seninkini takımın başına getiriyorum' demiş!

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Ali Koç, Caner Erkin&#039;in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için &#039;seninkini takımın başına getiriyorum&#039; demiş!
    Caner Erkin, Ali Koç, Sergen Yalçın, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Eyüpspor'da oynadığı futbolla adı hala transfer dedikodularıyla anılan Caner Erkin gündeme damga vurdu. Asist Analiz kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Caner; Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Vitor Pereira ve Sergen Yalçın hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken, milli futbolcunun 'Antrenmanda Pereira'ya saldırmıştım' sözleri oldukça dikkat çekti

    Trendyol 1. Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Eyüpspor'un sol beki Caner Erkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncunun Vitor Pereira ve Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem oldu.

    CANER ERKİN EYÜPSPOR'DA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

    Göztepe'ye 7 puan fark atan İstanbul temsilcisi, şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinde bu sezon 19 maça çıktı. Caner, söz konusu 19 karşılaşmada 5 gol atıp 6 asist yaparak toplamda 11 gole direkt katkı sağladı.

    Ali Koç, Caner Erkin'in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için 'seninkini takımın başına getiriyorum' demiş!

    SERGEN YALÇIN BENİ İSTEMEDİ

    Gazeteci Candaş Tolga Işık'a röportaj veren Caner Erkin, Fenerbahçe döneminde Vitor Pereira ile arasında yaşananları anlattı. Tecrübeli futbolcu ayrıca Beşiktaş'tan ayrılma sebebini de açıkladı. Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemediğini vurgulayan Caner Erkin, o dönemle ilgili şunları söyledi: "Kalmak istiyordum ama Sergen hocada benle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu hissediyordum. Yapmış olduğum bir şey de yoktu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş.

    BEN ANLAYACAĞIMI ANLADIM DEDİM

    Sonra çağırdı beni yanına, konuştuk, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım? Para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecekti. Onun için de net bir şekilde bana söyleyemedi. Ben de 'Tamam başkanım, anladım ben anlayacağımı' dedim. Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada sıkıntı var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var."

    Ali Koç, Caner Erkin'in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için 'seninkini takımın başına getiriyorum' demiş!

    VİTOR PEREİRA'YA SALDIRDIM

    Tecrübeli futbolcu, Vitor Pereira'nın ikinci Fenerbahçe döneminde yaşananları da anlattı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde ifade etti: "Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. Hocamız yoktu o zaman, Emre Belözoğlu ayrılmıştı. Takımı Volkan Demirel çalıştırıyordu. 'Benimki derken?' dedim... Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm ben. Çünkü saldırdım adama! Kendime göre haklıydım. 'Benlik bir şey yok' dedim başkana. Ama 'ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım' dedim.

    Ali Koç, Caner Erkin'in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için 'seninkini takımın başına getiriyorum' demiş!

    ALİ KOÇ 'SENİNKİNİ GETİRİYORUM' DEYİNCE GÜLDÜM

    Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış attı. Bir anda çok sinirlenmiştim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. Pereira'ya 'Sen kimsin? Ben buraya her şeyimi vermişim!' dedim. Ali Koç 'Vitor Pereira'yı getiriyorum' deyince güldüm. 'Tamam benlik bir sorun yok, ama onda varsa bilemem' dedim. 'Takım kaptanı olduğun için sen karşılayacaksın' dedi. 'Tamam' dedim. Karşıladım, fotoğraflar var. O konu açıldı. Pereira, 'Tamam problem yok, olur böyle şeyler' dedi."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Caner ErkinAli KoçSergen Yalçın
    Haberler > Spor > Ali Koç, Caner Erkin'in antrenmanda saldırdığı Vitor Pereira için 'seninkini takımın başına getiriyorum' demiş!
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