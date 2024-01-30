Ali Koç ile İsmail Kartal'ın arasını açacak sözler: Sen Krunic'i aldırdın ama bu adam bildiğin Maldonado hocam

Süper Lig'in 22.haftasında Ankaragücü'nü Ülker Stadı'nda 2-1 yenen Fenerbahçe'de bazı futbolcuların performansı sınıfta kaldı. Sarı Lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic hakkında çok sert ifadeler kullanırken, ünlü yorumcunun 'Bu adam Maldonado'nun aynısı' sözleri oldukça dikkat çekti.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçından sonra Vole kanalında çok öneli değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve İsmail Kartal'ın 6 ay peşinden koştuğu yeni transfer Krunic hakkında çok sert ifadeler kullandı. Boşnak orta sahayı Maldonado'ya benzeten Çelikler, 30 yaşındaki futbolcuyu beğenmediğini ifade ederken, ünlü yorumcunun 'Çok ağır oynuyor al sağa ver sola' sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

İşte Çelikler'in Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasının satır başları...

1 ve 9 numaran iyi değilse şampiyon olamazsın. 1 numaran büyük soru işaretli 9 numaran dünyaca ünlü bir golcü ama ne olduysa bilmiyorum Dzeko artık atamıyor. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve sonradan oyuna giren Batshuayi atıyor, senin gollerini 7 numaraların atıyor.

FENERBAHÇE'NİN RUH HALİ İYİ DEĞİL

Fenerbahçe'nin 1 haftada derhal bir tane 11 numara alması lazım. İsmail Kartal'ın Moussa Sow tarzı birini alması lazım, Batshuayi hiç top tutamıyor. Şu takıma bir tane mentör, psikolog bulmanız lazım. Dzeko, Tadic, Bonucci, Szymanski bu kadar fazla şampiyonluk görmüş futbolcuların olduğu bir takımın genel ruh hali böyle olmaması lazım

Ali Koç bilet fiyatlarını 4'te 1'e indirmezse şampiyon olamaz. Bu kadar sosyete taraftar olmaz taraftarlar belli bir süreden sonra uykuya geçiyor.

KRUNİC MALDONADO'NUN AYNISI

Krunic için Maldonado'nun Balkan şubesi gibi. Çok yavaş ağır oynuyor. Sağdan al sola ver. Benim nefret ettiğim futbolcu tipi bunlar. Çağlar geldiğine göre defans hattında Çağlar-Djiku oynayacak. Samsun maçında Livakovic yüzünden golü yemese yine 1-0 alırdı. Livakovic Ankaragücü maçında da hatalı gol yedi. Livakovic'in Antep maçında 90.dakikada çıkardığı pozisyondan hariç bir şeyini göremedik.

Kaleci konusunda Fenerbahçe çok sıkıntılar yaşamış bir kulüp Livakovic'e mentör anlamda destek lazım, bilmiyorum Modric'i mi ararsınız, Hırvatistan'dan kaleci antrenörü mü getirirsiniz bilmiyorum. Emre Mor aldı başını gitti topla kimse heyecanlandı mı? Kimse ayağa bile kalkmadı, Emre Mor 25 yaşına kadar olmadıysa artık olmaz.

Joshua King'i Zaha gibi yardımcı golcü olarak kullanabilir misin? Olmuyor. Bu arada Zaha için de Florya'da sevilmeyen adam diyorlardı adam şimdiden 10 gol attı. Fenerbahçe'nin 8 numaralarının skora katkısı az Fred'le, İsmail Yüksek'in, Galatasaray'da ise Mertens'in.

OOSTERWOLD'YE 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR

Serdar Aziz atamayıp da Abdülkerim Bardakcı 4 tane atıyorsa senin servis problemin var demektir. Jaden Oosterwold'ye Everton'dan 20 milyon euro'luk teklif var. Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil'in menajerlik şirketine geçti kolay transfer gerçekleştireyim diye.