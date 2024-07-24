Ali Koç, 'İstisnasız herkes istiyordu' diyerek kulüplerin başkan adayını açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası açıklamalar yaptı. "İstisnasız herkes Hasan Başkanı istiyordu." diyen Koç, Arat'ın görevi neden istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın neden başkan olmadığını açıkladı.

İSTİSNASIZ TÜM KULÜPLER İSTİYORDU

"İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkanı istiyordu. Göreve yeni gelmesi ve kulübüne daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle affını istedi. Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu." diyerek kulüp başkanlarının "teveccühü, güveni ve yoğun baskısıyla" başkanlığa devam ettiğini söyledi.

CAMİAMA SÖZÜM VAR

Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifi hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Tek sebep Beşiktaş tabii. Camiama sözüm var. Şu andaki tek önceliğim Beşiktaş. Büyük bir teveccüh gösterdiler. Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Görevden affımı istedim. Beşiktaş’ta yapacağımız çok iş var. Önemli hedefler var. Ali Bey güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Arat, "Yeni seçilen federasyonun da önemli işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.