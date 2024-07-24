Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç, 'İstisnasız herkes istiyordu' diyerek kulüplerin başkan adayını açıkladı

Ali Koç, 'İstisnasız herkes istiyordu' diyerek kulüplerin başkan adayını açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ali Koç, &#039;İstisnasız herkes istiyordu&#039; diyerek kulüplerin başkan adayını açıkladı

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası açıklamalar yaptı. "İstisnasız herkes Hasan Başkanı istiyordu." diyen Koç, Arat'ın görevi neden istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın neden başkan olmadığını açıkladı.

İSTİSNASIZ TÜM KULÜPLER İSTİYORDU

"İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkanı istiyordu. Göreve yeni gelmesi ve kulübüne daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle affını istedi. Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu." diyerek kulüp başkanlarının "teveccühü, güveni ve yoğun baskısıyla" başkanlığa devam ettiğini söyledi.

Ali Koç, 'İstisnasız herkes istiyordu' diyerek kulüplerin başkan adayını açıkladı - 1. Resim

CAMİAMA SÖZÜM VAR

Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifi hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Tek sebep Beşiktaş tabii. Camiama sözüm var. Şu andaki tek önceliğim Beşiktaş. Büyük bir teveccüh gösterdiler. Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Görevden affımı istedim. Beşiktaş’ta yapacağımız çok iş var. Önemli hedefler var. Ali Bey güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Arat, "Yeni seçilen federasyonun da önemli işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi! Takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Hırvat oyuncu kadroya alınmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Rebic krizi! Takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Hırvat oyuncu kadroya alınmadı - SporBeşiktaş'ta Rebic krizi! Takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Hırvat oyuncu kadroya alınmadıElias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası - SporElias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiasıBeşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı - SporSüper Lig devi Barcelona'nın stoperini radarına aldıVolkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu - SporVolkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştuSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak - Sporİşte Süper Lig'de ilk 2 haftanın programıMillî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu! - SporMillî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...