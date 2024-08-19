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Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık...

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Spor Haberleri

Süper Lig'in 2. haftasında oynayan Göztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, dün çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı. Fatih Özkan'ın daha önce birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de karşı karşıya geldi. 

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık... - 1. Resim

2-2 sona eren mücadelede Ali Koç'a yapılan saldırı karşılaşmanın önüne geçerek gündeme damga vurdu. Koç'u iterek yere düşüren Fatih Özkan, dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme ise Özkan'ı ev hapsiyle cezalandırdı. Göztepe'nin görevlilerinden biri olduğu için akreditasyon kartı olan ve saha içine giren Özkan'ın daha önce de birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık... - 2. Resim

10 SUÇTAN KAYDI

Sözcü'nün haberine göre; Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın; başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor.

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık... - 3. Resim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özkan, 2016 yılında sosyal medya hesabından İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret söylemleri içeren paylaşımlar yapmıştı.

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık... - 4. Resim

Öte yandan Fatih Özkan'ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık... - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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