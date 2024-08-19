Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Suç kaydı kabarık...

Süper Lig'in 2. haftasında oynayan Göztepe - Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, dün çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı. Fatih Özkan'ın daha önce birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadelede Ali Koç'a yapılan saldırı karşılaşmanın önüne geçerek gündeme damga vurdu. Koç'u iterek yere düşüren Fatih Özkan, dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme ise Özkan'ı ev hapsiyle cezalandırdı. Göztepe'nin görevlilerinden biri olduğu için akreditasyon kartı olan ve saha içine giren Özkan'ın daha önce de birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

10 SUÇTAN KAYDI

Sözcü'nün haberine göre; Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan'ın; başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunuyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özkan, 2016 yılında sosyal medya hesabından İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret söylemleri içeren paylaşımlar yapmıştı.

Öte yandan Fatih Özkan'ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.