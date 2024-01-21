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    Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri

    Kaynak: Sabah Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’de gerilim eksik olmuyor. Hakem hataları ve en son olarak Halil Umut Meler’e atılan yumruk sinirleri iyice gerdi. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikayetçi oldu. Kulüp tarafından yayımlanan ‘Fırıldak Ali’ sözünü kınayan Koç, itibarının kasıtlı olarak zedelendiği belirtildi.

    Ali Koç&#039;tan &#039;Fırıldak Ali&#039; davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri
    Spor Haberleri  / Sabah Gazetesi

    Fenerbahçe kulübünden beklenmedik hamle. Başkan Ali Koç, Tuzlaspor Kulübü'nün "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama sebebiyle kulübün yöneticilerine dava açtı. 

    ALİ KOÇ’DAN ‘FIRILDAK ALİ’ DAVASI! 

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Kasım ayında Tuzlaspor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama, Başkan Ali Koç’un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiğine dikkat çekildi. 

    KULÜBÜN YÖNETİCİLERİNDEN DAVACI OLDU 

    Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tuzlaspor "Fırıldak Ali" başlıklı bir basın açıklaması yapmıştı. 

    İşte yapılan o açıklama;

    Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri

    Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah Gazetesi
    TuzlasporFenerbahçeSon Dakika Fenerbahçe Haberleri
    Haberler > Spor > Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri
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