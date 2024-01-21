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Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri
Kaynak: Sabah Gazetesi / Düzenleyen: Burak Akdoğan
Süper Lig’de gerilim eksik olmuyor. Hakem hataları ve en son olarak Halil Umut Meler’e atılan yumruk sinirleri iyice gerdi. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden şikayetçi oldu. Kulüp tarafından yayımlanan ‘Fırıldak Ali’ sözünü kınayan Koç, itibarının kasıtlı olarak zedelendiği belirtildi.
Fenerbahçe kulübünden beklenmedik hamle. Başkan Ali Koç, Tuzlaspor Kulübü'nün "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama sebebiyle kulübün yöneticilerine dava açtı.
ALİ KOÇ’DAN ‘FIRILDAK ALİ’ DAVASI!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Kasım ayında Tuzlaspor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama, Başkan Ali Koç’un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiğine dikkat çekildi.
KULÜBÜN YÖNETİCİLERİNDEN DAVACI OLDU
Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tuzlaspor "Fırıldak Ali" başlıklı bir basın açıklaması yapmıştı.
İşte yapılan o açıklama;
Düzenleyen: Burak Akdoğan - Spor
Kaynak: Sabah Gazetesi
Kaynak: Sabah Gazetesi