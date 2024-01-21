Ali Koç'tan 'Fırıldak Ali' davası! Tuzlaspor’un yönetici hedef aldı, ortalık yangın yeri

21 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 11:44

Fenerbahçe kulübünden beklenmedik hamle. Başkan Ali Koç, Tuzlaspor Kulübü'nün "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama sebebiyle kulübün yöneticilerine dava açtı.

ALİ KOÇ’DAN ‘FIRILDAK ALİ’ DAVASI!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Kasım ayında Tuzlaspor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklama, Başkan Ali Koç’un kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve itibarının kasıtlı olarak zedelendiğine dikkat çekildi.

KULÜBÜN YÖNETİCİLERİNDEN DAVACI OLDU

Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, Koç'un ikametinin Beykoz'da olması sebebiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Tuzlaspor "Fırıldak Ali" başlıklı bir basın açıklaması yapmıştı.

İşte yapılan o açıklama;