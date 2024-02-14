Ali Koç'tan İsmail Kartal'a birinci darbe! Samandıra'ya yeni hoca geliyor

Alanyaspor beraberliğinden sonra liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertli yönetimin İsmail Kartal'ın yanına bir antrenör getireceği öğrenilirken, Ali Koç'un bu konuda Mario Branco'ya talimat verdiği bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ın kulübesini güçlendirmek için teknik heyete takviye yapmaya karar verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Hırvat iyi bir kaleci antrenörünü kısa süre içinde takıma katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

UZAKTAN GELEN ŞUTLARI KURTARMA İSTATİSTİĞİNDE LİVA ÇOK GERİDE

Yönetim kısa süre içerisinde bu takviyeyi gerçekleştirerek hem taraftarın eleştirilerini hem de Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor. Özellikle uzaktan gelen toplarda büyük sıkıntı yaşadığı gözlemlenen Livakovic, Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera'nın çok gerisinde. Yüzde 68'lik istatistik yakalayan Liva, yüzde 80'le 1.sırada yer alan Nando'nun karşısında hayal kırıklığı oluşturmuş durumda.