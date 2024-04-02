Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması! 'Seyahat planı yapmayın'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Süper Kupa Finali ile ilgili alacakları kararı Olağanüstü Genel Kurul'da açıkladı. Ali Koç "Taraftarımıza çağrıda bulundum; lütfen Şanlıurfa’ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa bileti rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var; hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U19 takımı ile çıkmak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali'ne çıkıp çıkmayacağı ile ilgili kararı açıkladı. Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa Finali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKILACAK MI?

"Burada iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19 takımıyla çıkmak. Bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin.

Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız.

Bir diğer opsiyonumuz önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmama. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız.

Faili meçhul olay çözülene kadar Trabzon deplasmanına gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon aklımıza yatıyor ama sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor. Yarışı etkiler. Yine U-19'la gidelim fikri var.

MÜMKÜN DEĞİL

TFF'nin istifaya çağrılması ve istifa için imza toplanması isteniyor. Sezon sonuna kadar yabancı hakem talep ediliyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için hemen komisyon kurulup cevap verilmesi isteniyor. 2010-2011 Süper Kupa maçı için Beşiktaş'la birlikte hareket ederek hakkımız olan maça çıkmamız isteniyor. Yayın havuzunda çıkalım isteniyor, keşke çıkabilsek. 3 katı gelir sağlayabiliriz ama kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. Mümkün değil.

Ne kadar içine çekilmek istensek de, ne kadar alakamız olmayan konulara bulaştırılsak da Fenerbahçe'nin siyasetle hiçbir ilgisi alakası bağlantısı yoktur. Olmamalıdır. Olmamıştır ve hiçbir zaman da inşallah olmayacaktır. Devletimiz şunu bilmelidir ki hakkımızı korumak için gözümüzü kırpmayız. Devletimizin bu camiaya maddi ve manevi borcu vardır."