Ali Koç'un teknik direktör adayları belli oldu! 2 isim ön plana çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın yeni teknik direktörünün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını açıkladı. Koç'un teknik direktör adayları arasında 2 ismin ön plana çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylar birbirinden önemli isimleri seçim vaadi olarak kullanıyor. Adaylardan Aziz Yıldırım, seçilirse dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçeceğini açıkladı. Ali Koç'un ise İsmail Kartal ile devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, yeni teknik direktör adayları belli oldu. Ali Koç'un 2 isim üzerinde durduğu öne sürüldü.

2 ADAY ÖN PLANA ÇIKTI

Goal'ün haberine göre Ali Koç'un ön plana çıkan 2 teknik direktör adayı bulunuyor. Koç'un hedefindeki isimler şu şekilde:

Ali Koç'un seçildiği takdirde takımın başına getirmek istediği isimlerin başında A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella var.

Koç'un diğer adayının İtalya Milli Takımı'nın başında yer alan Luciano Spalletti olduğu iddia edildi.

SÜRPRİZ İSİM AÇIKLANABİLİR

Haberde Spalletti'nin İtalya, Montella'nın ise Türkiye ile EURO 2024 hazırlıklarını sürdürmesi nedeniyle Ali Koç'un sürpriz bir isim de açıklayabileceği vurgulandı.

ALİ KOÇ TARİH VERMİŞTİ

Ali Koç yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını bildirmişti.