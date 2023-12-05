Alman basını duyurdu: Thomas Tuchel Galatasaray'ı reddetti

5 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:29

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: BILD

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Kopenhag ile evinde 0-0 berabere kalan Bayern Münih, isteksiz oyunuyla gruptaki ilk puan kaybını yaşamıştı.

Öyle ki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor ile oynanan mücadele sonrası "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmıştı.

Gruptan çıkma yolunda son maçta Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray, galibiyet alamaması durumunda Devler Ligi'ne veda edecek.

Averajla temsilcimizin önünde bulunan Kopenhag ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son sırada yer alan Manchester United ise evinde Bayer Münih'i yenmesi halinde Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi şartıyla son 16 tur bileti alacak.

TUCHEL'E TEPKİ 2014 YILINDAN DOLAYI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sarı kırmızılı taraftarlar Bayern Münih'in Kopenhag'a karşı berabere kalmasından dolayı Thomas Tuchel'i suçlamıştı.

Alman basınından Bild, bu tepkiyi 2014 yılında yaşanan Galatasaray-Tuchel ilişkisine dayandırdı.

Dönemin Galatasaray başkanı Ünay Aysal'ın Roberto Mancini'nin yerine Mainz 05'ten ayrılan Thomas Tuchel'i getirmek istediği ama Alman hocanın kulübü çok fazla bekleterek teklifi reddettiği öne sürüldü.

Tuchel, kısa sürelik dinlenmeden sonra Jürgen Klopp'un yerine Borussia Dortmund'un başına geçmişti.