Alman basını Türk futbolcuyu konuşuyor! Can Uzun için ödenen rekor bonservis tarihe geçti

Geçen sezon Nürnberg'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Can Uzun, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a transfer oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Nürnberg'de geçirdiği başarılı sezonu transferle taçlandıran 18 yaşındaki yıldız, "Burası gelişimim için mükemmel bir kulüp. Yeni mücadele ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

CAN UZUN TARİHE GEÇTİ

Can Uzun'un Frankurt'a transferinden 11 milyon euro kazanan Nürnberg, kulüp tarihinin en pahalı transfer satışını gerçekleştirdi.

Daha önceki en yüksek satışlar 7 milyon euro ile Philipp Wollscheid ve Eduard Löwen'e aitti.

Geçen sezon Nürnberg'de 32 maça çıkan Can Uzun, 19 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Türk yıldız, A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda yer almasına rağmen daha sonrasında çıkarılmıştı.